В Азербайджане электронизированы некоторые действия в сфере экспертизы проектов строительства

Президент Ильхам Алиев внес изменения в некоторые свои указы относительно реализации закона "О внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс" от 30 мая 2023 года.

Президент Ильхам Алиев внес изменения в некоторые свои указы относительно реализации закона "О внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс" от 30 мая 2023 года.

Как сообщает Report, обновлены "Правила проведения экспертизы проектов строительства".

Отныне часть действий, связанных с экспертизой проектов строительства в рамках процедуры выдачи разрешений на строительство, будет осуществляться в электронном виде через единую систему информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности.