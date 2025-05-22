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В Азербайджане электронизированы некоторые действия в сфере экспертизы проектов строительства

В Азербайджане электронизированы некоторые действия в сфере экспертизы проектов строительства Президент Ильхам Алиев внес изменения в некоторые свои указы относительно реализации закона "О внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс" от 30 мая 2023 года.
Инфраструктура
22 мая 2025 г. 16:37
В Азербайджане электронизированы некоторые действия в сфере экспертизы проектов строительства

Президент Ильхам Алиев внес изменения в некоторые свои указы относительно реализации закона "О внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс" от 30 мая 2023 года.

Как сообщает Report, обновлены "Правила проведения экспертизы проектов строительства".

Отныне часть действий, связанных с экспертизой проектов строительства в рамках процедуры выдачи разрешений на строительство, будет осуществляться в электронном виде через единую систему информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tikinti layihələrinin ekspertizadan keçirilməsi üzrə bəzi hərəkətlər elektronlaşdırılıb

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