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В Азербайджане электронизирована выдача техпаспортов на земельные участки

В Азербайджане электронизирована выдача техпаспортов на земельные участки Государственная служба имущественных вопросов при Минэкономики электронизировала выдачу технических паспортов, планово-измерительных документов на земельные участки.
Инфраструктура
12 февраля 2024 г. 16:24
В Азербайджане электронизирована выдача техпаспортов на земельные участки

Государственная служба имущественных вопросов при Минэкономики электронизировала выдачу технических паспортов, планово-измерительных документов на земельные участки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Граждане смогут получать технический паспорт и планово-измерительные документы на земельные участки в электронном виде с 1 февраля 2024 года.

Таким образом, гражданам больше не нужно приезжать в пункты обслуживания для получения готовых документов, что помогает сэкономить время.

Это нововведение в том числе сводит к минимуму общение граждан и должностных лиц в процессе регистрации недвижимости, повышая оперативность и прозрачность процесса.

Кроме того, граждане не столкнутся с такими проблемами, как утрата и порча документов, исключается вероятность их фальсификации и незаконного использования.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda texniki pasport və torpaq sahələrinə dair plan və ölçü sənədlərin verilməsi elektronlaşdırılıb

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