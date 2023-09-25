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В Азербайджане для доставки небольших грузов будут использоваться дроны

В Азербайджане для доставки небольших грузов будут использоваться дроны "Благодаря свободному полету беспилотников в Израиле достигнут большой успех в доставке грузов из одной точки в другую в качестве такси. Мы сотрудничаем в плане изменения законодательства для применения этой технологии в Азербайджане".
Инфраструктура
25 сентября 2023 г. 11:55
В Азербайджане для доставки небольших грузов будут использоваться дроны

"В Израиле достигнут большой успех в доставке товаров беспилотниками. Мы сотрудничаем в направлении изменения отечественного законодательства по применению этой технологии в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Центра анализа и координации 4-й промышленной революции при Министерстве экономики Фариз Джафаров заявил на проходящем в Баку в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" мероприятии "Искусственный интеллект в экономике нового поколения: вызовы и возможности", посвященной теме "Применение технологий 4-й промышленной революции в национальной экономике".

"Кроме того, мы изучаем опыт использования беспилотников в сельском хозяйстве, применения интернета вещей, повышения производительности труда в сельском хозяйстве с центром IV промышленной революции Колумбии", - добавил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan to use drones for cargo supplies
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əşyaların çatdırılmasında dronlardan istifadə oluna bilər

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