В Азербайджане число сданных в аренду по гослинии квартир превысило 5 тыс.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд на сегодняшний день выдал 50 391 заемщику кредиты на сумму 3 млрд 108,811 млн манатов.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд на сегодняшний день выдал 50 391 заемщику кредиты на сумму 3 млрд 108,811 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, до сих пор были выданы гарантии по бизнес-кредитам на сумму 481,066 млн манатов, а 5 021 квартира реализована путем сдачи в аренду.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был учрежден в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.