О нас

В Азербайджане число сданных в аренду по гослинии квартир превысило 5 тыс.

В Азербайджане число сданных в аренду по гослинии квартир превысило 5 тыс. Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд на сегодняшний день выдал 50 391 заемщику кредиты на сумму 3 млрд 108,811 млн манатов.
Инфраструктура
11 июля 2024 г. 10:55
В Азербайджане число сданных в аренду по гослинии квартир превысило 5 тыс.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд на сегодняшний день выдал 50 391 заемщику кредиты на сумму 3 млрд 108,811 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, до сих пор были выданы гарантии по бизнес-кредитам на сумму 481,066 млн манатов, а 5 021 квартира реализована путем сдачи в аренду.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был учрежден в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xəttilə kirayəyə verilmiş mənzillərin sayı 5 000-i ötüb

Другие новости из категории

В Баку на одной улице затруднено движение транспорта
В Баку на одной улице затруднено движение транспорта
11 июля 2024 г. 08:39
АЖД и Совет прессы наградили журналистов
ФотоАЖД и Совет прессы наградили журналистов
10 июля 2024 г. 17:55
В Исмаиллы завершено переустройство магистрального водопровода
ФотоВ Исмаиллы завершено переустройство магистрального водопровода
10 июля 2024 г. 16:41
Летевший из Баку в Стамбул самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем
Летевший из Баку в Стамбул самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем
10 июля 2024 г. 16:24
По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные железнодорожные рейсы
По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные железнодорожные рейсы
10 июля 2024 г. 15:57
В Нахчыване будет создан новый полигон для обезвреживания опасных отходов
В Нахчыване будет создан новый полигон для обезвреживания опасных отходов
10 июля 2024 г. 15:26
Казахстан и ЕС обсудили перспективы развития Среднего коридора
Казахстан и ЕС обсудили перспективы развития Среднего коридора
10 июля 2024 г. 15:06
В Баку завершены ремонтные работы на улице Афияддина Джалилова
В Баку завершены ремонтные работы на улице Афияддина Джалилова
10 июля 2024 г. 14:15
На участке дороги Алят-Астара снижен скоростной режим
На участке дороги Алят-Астара снижен скоростной режим
10 июля 2024 г. 11:43
На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта
На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта
10 июля 2024 г. 08:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi