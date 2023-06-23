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В Азербайджане число сданных в аренду по гослинии квартир превысило 3,5 тыс.

В Азербайджане число сданных в аренду по гослинии квартир превысило 3,5 тыс. На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал 44 979 заемщикам кредиты на сумму 2 млрд 651,915 млн манатов.
Инфраструктура
23 июня 2023 г. 12:50
В Азербайджане число сданных в аренду по гослинии квартир превысило 3,5 тыс.

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал 44 979 заемщикам кредиты на сумму 2 млрд 651,915 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, до сих пор были выданы гарантии по бизнес-кредитам на сумму 361,95 млн манатов, а 3 502 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был учрежден в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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