В Азербайджане четыре оператора такси подали заявки на получение лицензии

Четыре компании-оператора такси в Азербайджане подали документы для получения разрешения (лицензии) на деятельность в соответствии с новым законом "Об автомобильном транспорте".

Четыре компании-оператора такси в Азербайджане подали документы для получения разрешения (лицензии) на деятельность в соответствии с новым законом "Об автомобильном транспорте".

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Все четыре компании подали документы посредством электронной системы.

В агентстве отметили, что практика выдачи специальных лицензий на деятельность операторов такси способствует повышению комфорта и безопасности в области автомобильных пассажироперевозок. Кроме того, услуги операторов такси будут соответствовать международным стандартам.