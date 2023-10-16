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В Азербайджане четыре оператора такси подали заявки на получение лицензии

В Азербайджане четыре оператора такси подали заявки на получение лицензии Четыре компании-оператора такси в Азербайджане подали документы для получения разрешения (лицензии) на деятельность в соответствии с новым законом "Об автомобильном транспорте".
Инфраструктура
16 октября 2023 г. 17:03
В Азербайджане четыре оператора такси подали заявки на получение лицензии

Четыре компании-оператора такси в Азербайджане подали документы для получения разрешения (лицензии) на деятельность в соответствии с новым законом "Об автомобильном транспорте".

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Все четыре компании подали документы посредством электронной системы.

В агентстве отметили, что практика выдачи специальных лицензий на деятельность операторов такси способствует повышению комфорта и безопасности в области автомобильных пассажироперевозок. Кроме того, услуги операторов такси будут соответствовать международным стандартам.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 4 şirkət taksi sifarişi operatoru fəaliyyətinə icazə almaq üçün müraciət edib

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