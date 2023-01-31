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В Азербайджане будут введены дифференцированные тарифы на общественный транспорт

В Азербайджане будут введены дифференцированные тарифы на общественный транспорт На состоявшемся сегодня заседании Тарифного (ценового) совета в целях защиты интересов социально уязвимых групп населения была подчеркнута необходимость завершения в кратчайшие сроки необходимых работ по дифференциации тарифов, введению многоуровневых тар
Инфраструктура
31 января 2023 г. 16:29
В Азербайджане будут введены дифференцированные тарифы на общественный транспорт

На состоявшемся сегодня заседании Тарифного (ценового) совета в целях защиты интересов социально уязвимых групп населения была подчеркнута необходимость завершения в кратчайшие сроки необходимых работ по дифференциации тарифов, введению многоуровневых тарифов, отличающихся количеством поездок и лимитом времени, обеспечению безналичной оплаты проезда.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет.

Напомним, что на заседании были рассмотрены обращения компаний-перевозчиков и утверждены новые тарифы на услуги пассажирских перевозок общественным транспортом.

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