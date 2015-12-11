В Азербайджане будут сертифицироваться запчасти автотранспортных средств

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане запасные части автотранспортных средств вошли в список подлежащей сертификации продукции. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам, в сфере деятельности трех органов сертификации Государственный службы по аккредитации при комитете предусмотрена сертификация запасных частей автотранспортных средств. Это ООО AzeSert, ООО Azcertcenter и ООО TexnoSert.

Госкомитет рекомендует потребителям не приобретать несертифицированный товар, безопасность которого не подтверждена аккредитированными органами.

Отметим, что согласно решению Кабинета министров от 27 ноября 2015 года, запасные части автотранспортных средств могут продаваться только после прохождения сертификации.