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В Азербайджане будут полностью возмещать стоимость утерянных при авиаперевозке грузов

В Азербайджане будут полностью возмещать стоимость утерянных при авиаперевозке грузов В Азербайджане будут полностью возмещать владельцам стоимость утерянных при перевозке воздушным транспортом грузов.
Инфраструктура
18 октября 2023 г. 12:25
В Азербайджане будут полностью возмещать стоимость утерянных при авиаперевозке грузов

В Азербайджане будут полностью возмещать владельцам стоимость утерянных при перевозке воздушным транспортом грузов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте ”Об авиации".

Согласно документу, если перевозчик не доставит груз владельцу в течение 3 месяцев после его получения, он будет считаться утерянным до тех пор, пока не будет доказано обратное.

Кроме того, грузоперевозчиков обязуют полностью возмещать владельцам стоимость утерянных или уничтоженных в процессе транспортировки грузов.

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Версия на английском языке Cargo lost during air transportation to be fully reimbursed for in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hava ilə daşınan yük itdikdə onun dəyəri tam ödəniləcək

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