В Азербайджане будут полностью возмещать стоимость утерянных при авиаперевозке грузов

В Азербайджане будут полностью возмещать владельцам стоимость утерянных при перевозке воздушным транспортом грузов.

В Азербайджане будут полностью возмещать владельцам стоимость утерянных при перевозке воздушным транспортом грузов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте ”Об авиации".

Согласно документу, если перевозчик не доставит груз владельцу в течение 3 месяцев после его получения, он будет считаться утерянным до тех пор, пока не будет доказано обратное.

Кроме того, грузоперевозчиков обязуют полностью возмещать владельцам стоимость утерянных или уничтоженных в процессе транспортировки грузов.