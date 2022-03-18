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В Азербайджане будет усилен контроль за рейсами вне автовокзалов

В Азербайджане будет усилен контроль за рейсами вне автовокзалов В Государственной службе автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта состоялась встреча с регулярными автобусными перевозчиками.
Инфраструктура
18 марта 2022 г. 17:02
В Азербайджане будет усилен контроль за рейсами вне автовокзалов

В Государственной службе автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта состоялась встреча с регулярными автобусными перевозчиками.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На встрече были обсуждены деятельность перевозчиков и проблемы, с которыми они сталкиваются, выслушаны их предложения.

Было отмечено, что сейчас одна из основных проблем перевозчиков – организация незаконных рейсов вне автовокзалов. Было обсуждено определение требований к автобусам, совершающим междугородние пассажироперевозки для предотвращения этого явления.

На первоначальном этапе предлагается создание централизованной мониторинговой системы и наблюдение за выполнением маршрутов посредством электронных устройств.

Эти устройства позволят определять направления движения автобусов в реальном времени, пункты остановок и координаторы местонахождения. В то же время будет доступна информация об остановке вне автовокзалов.

Госслужбой также подготовлен план мероприятий для повышения эффективности деятельности автовокзалов. Согласно плану мероприятий, планируется осуществить соответствующие шаги для выявления мест оказания незаконных автовокзальных услуг и предпринять меры для пресечения их деятельности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda avtovağzallardan kənar reyslərə nəzarət gücləndiriləcək

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