О нас

В Азербайджане будет создан электронный атлас водных ресурсов

В Азербайджане будет создан электронный атлас водных ресурсов В 2025-2027 годах в Азербайджане планируется создание электронного атласа водных ресурсов на основе данных географических информационных систем (ГИС).
Инфраструктура
11 октября 2024 г. 14:03
В Азербайджане будет создан электронный атлас водных ресурсов

В 2025-2027 годах в Азербайджане планируется создание электронного атласа водных ресурсов на основе данных географических информационных систем (ГИС).

Как сообщает Report, об этом говорится в Национальной стратегии по эффективному использованию водных ресурсов, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

В рамках стратегии предусмотрено создание модели ГИС, оцифровка существующих карт и веб-картографирование, а также интеграция в систему ГИС данных о водных и водохозяйственных объектах, включая инфраструктуру. Конечным результатом станет создание электронного атласа водных ресурсов.

Одной из целей Плана мероприятий на 2024-2027 годы является определение эксплуатационных запасов подземных и поверхностных вод. В рамках этого проекта будут проведены гидрогеологические и гидрологические исследования, а также увеличено количество мониторинговых пунктов. Данные будут интегрированы в Электронную систему водного хозяйства (ЭСВХ).

Отметим, что в Азербайджане более 140 водохранилищ, крупнейшие из которых — Мингячевирское, Шамкирское, Худаферинское, Аразское и Сарсангское. Общий объем водохранилищ составляет около 24 млрд кубометров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Electronic water atlas to be created in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektron su atlası yaradılacaq

Другие новости из категории

Азербайджан к 2028 году создаст единую систему управления водными ресурсами
Азербайджан к 2028 году создаст единую систему управления водными ресурсами
11 октября 2024 г. 14:35
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
11 октября 2024 г. 08:16
К 2028 году в Азербайджане обеспеченность питьевой водой будет доведена до 85%
К 2028 году в Азербайджане обеспеченность питьевой водой будет доведена до 85%
10 октября 2024 г. 20:56
В Карабахе и Восточном Зангезуре будет построено 28 гидроэлектростанций
В Карабахе и Восточном Зангезуре будет построено 28 гидроэлектростанций
10 октября 2024 г. 20:47
В Азербайджане к 2070 году прогнозируется сокращение запасов воды на 15-25%
В Азербайджане к 2070 году прогнозируется сокращение запасов воды на 15-25%
10 октября 2024 г. 20:40
В Азербайджане утверждена Национальная стратегия по эффективному использованию водных ресурсов
В Азербайджане утверждена Национальная стратегия по эффективному использованию водных ресурсов
10 октября 2024 г. 20:03
AYNA запускает регулярный автобусный маршрут в город Лачын
AYNA запускает регулярный автобусный маршрут в город Лачын
10 октября 2024 г. 17:37
Обнародована ​​стоимость реконструкции канала, питающего Бананиярское водохранилище
Обнародована ​​стоимость реконструкции канала, питающего Бананиярское водохранилище
10 октября 2024 г. 15:20
AYNA нанесло новую дорожную разметку на ряде улиц в Баку
AYNA нанесло новую дорожную разметку на ряде улиц в Баку
10 октября 2024 г. 15:19
В Карабахе и Восточном Зангезуре определены места 12 полигонов управления отходами  
В Карабахе и Восточном Зангезуре определены места 12 полигонов управления отходами  
10 октября 2024 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi