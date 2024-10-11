В Азербайджане будет создан электронный атлас водных ресурсов

В 2025-2027 годах в Азербайджане планируется создание электронного атласа водных ресурсов на основе данных географических информационных систем (ГИС).

В 2025-2027 годах в Азербайджане планируется создание электронного атласа водных ресурсов на основе данных географических информационных систем (ГИС).

Как сообщает Report, об этом говорится в Национальной стратегии по эффективному использованию водных ресурсов, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

В рамках стратегии предусмотрено создание модели ГИС, оцифровка существующих карт и веб-картографирование, а также интеграция в систему ГИС данных о водных и водохозяйственных объектах, включая инфраструктуру. Конечным результатом станет создание электронного атласа водных ресурсов.

Одной из целей Плана мероприятий на 2024-2027 годы является определение эксплуатационных запасов подземных и поверхностных вод. В рамках этого проекта будут проведены гидрогеологические и гидрологические исследования, а также увеличено количество мониторинговых пунктов. Данные будут интегрированы в Электронную систему водного хозяйства (ЭСВХ).

Отметим, что в Азербайджане более 140 водохранилищ, крупнейшие из которых — Мингячевирское, Шамкирское, Худаферинское, Аразское и Сарсангское. Общий объем водохранилищ составляет около 24 млрд кубометров.