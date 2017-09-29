В Азербайджане будет собран архив преступлений по адресам

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане в будущем планируется создать базу данных преступлений по адресам.

Как сообщает Report, это отметил эксперт по вопросам электронного правительства Мухаммад Мурадов в своем оценочном докладе "Индекс электронного развития государственных структур – 2017".

"База данных преступлений в стране формируется по районам, а не адресам. В будущем министерство внутренних дел намерено вести статистику преступлений по адресам. Эта система имеет много преимуществ. Во-первых, раскрытие данных может повлиять на решение граждан приобретать недвижимость в более безопасном месте. С другой стороны, данная система позволит бизнесу, в частности страховым компаниям, коррелировать страховые отчисления по страхуемому имуществу в зависимости от его территориального расположения с учетом фактора уровня преступности. Кроме того, раскрытие данных позволяет изучать количество и виды преступлений по различным адресам", - сказал Мурадов.

Отметим, что доклад "Индекс электронного развития государственных структур – 2017" составлен на основе запросов, отправленных в 16 госструктур (Государственный комитет статистики, министерство здравоохранения, Государственный экзаменационный центр, министерство налогов, министерство юстиции, Аппарат Милли Меджлиса, Государственный таможенный комитет, министерство финансов, "Азербайджанские железные дороги", Центральная избирательная комиссия, министерство экономики, Государственный комитет по вопросам имущества, Бакинское транспортное агентство, министерство образования, министерство экологии, министерство внутренних дел, министерство транспорта, связи и высоких технологий).