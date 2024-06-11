В Азербайджане будет разработана концепция "самовольных построек"

Все самовольные постройки Абшеронского района уже преобразованы в жилые массивы.

Все самовольные постройки Абшеронского района уже преобразованы в жилые массивы.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела Государственной службы имущественных вопросов при Министерстве экономики Ильгар Габиев в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в Земельный кодекс (в первом чтении), на сегодняшнем на заседании Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

По его словам, эти массивы будут утверждены под названием "самовольные постройки", что отражено в концепции: "На следующем этапе будет рассмотрен вопрос об изменениях, разрешениях и документации, связанных с формированием самовольных жилых массивов".