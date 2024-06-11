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В Азербайджане будет разработана концепция "самовольных построек"

В Азербайджане будет разработана концепция "самовольных построек" Все самовольные постройки Абшеронского района уже преобразованы в жилые массивы.
Инфраструктура
11 июня 2024 г. 12:47
В Азербайджане будет разработана концепция самовольных построек

Все самовольные постройки Абшеронского района уже преобразованы в жилые массивы.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела Государственной службы имущественных вопросов при Министерстве экономики Ильгар Габиев в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в Земельный кодекс (в первом чтении), на сегодняшнем на заседании Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

По его словам, эти массивы будут утверждены под названием "самовольные постройки", что отражено в концепции: "На следующем этапе будет рассмотрен вопрос об изменениях, разрешениях и документации, связанных с формированием самовольных жилых массивов".

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