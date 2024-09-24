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В Азербайджане будет принята Нацстратегия по эффективному использованию водных ресурсов

В Азербайджане будет принята Нацстратегия по эффективному использованию водных ресурсов В ближайшие дни в Азербайджане ожидается принятие "Национальной стратегии по эффективному использованию водных ресурсов".
Инфраструктура
24 сентября 2024 г. 19:08
В Азербайджане будет принята Нацстратегия по эффективному использованию водных ресурсов

В ближайшие дни в Азербайджане ожидается принятие "Национальной стратегии по эффективному использованию водных ресурсов".

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, об этом премьер-министр Али Асадов заявил в ходе обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов.

По его словам, стратегия охватит 2024-2040 годы и включает меры по эффективному управлению водными ресурсами, предотвращению их загрязнения, опреснению морской воды, модернизации ирригационных систем, а также использованию водных ресурсов Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Milli Strategiya” qəbul olunacaq

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