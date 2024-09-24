В Азербайджане будет принята Нацстратегия по эффективному использованию водных ресурсов

В ближайшие дни в Азербайджане ожидается принятие "Национальной стратегии по эффективному использованию водных ресурсов".

В ближайшие дни в Азербайджане ожидается принятие "Национальной стратегии по эффективному использованию водных ресурсов".

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, об этом премьер-министр Али Асадов заявил в ходе обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов.

По его словам, стратегия охватит 2024-2040 годы и включает меры по эффективному управлению водными ресурсами, предотвращению их загрязнения, опреснению морской воды, модернизации ирригационных систем, а также использованию водных ресурсов Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.