В Азербайджане будет подготовлен законопроект в связи с незарегистрированными домами

В Азербайджане планируется подготовить законопроект и другие нормативные документы, связанные с 450 тыс. незаконно построенных в стране домов, которые не имеют документов. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Го

В Азербайджане планируется подготовить законопроект и другие нормативные документы, связанные с 450 тыс. незаконно построенных в стране домов, которые не имеют документов.



Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Государственного кадастра и реестра недвижимости Государственной службы по вопросам недвижимости при Министерстве экономики Эльшад Мамедов.

"Мы намерены создать необходимую систему для полностью электронной регистрации объектов недвижимости, которые до сих пор не были должным образом зарегистрированы, по принципу "одного окна", и осуществить этот процесс через электронный портал", - сказал Э.Мамедов.