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В Азербайджане более 7 тыс. водителей получили разрешение на деятельность такси 

В Азербайджане более 7 тыс. водителей получили разрешение на деятельность такси  В Азербайджане более 7 тыс. водителей получили разрешение на деятельность такси 
Инфраструктура
25 июня 2024 г. 11:48
В Азербайджане более 7 тыс. водителей получили разрешение на деятельность такси 

В Азербайджане число водителей, получивших разрешение на деятельность такси ("пропускное удостоверение" и "пропускную карту"), превысило 7 тысяч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Число прошедших тренинги водителей превысило 24 тысячи.

Напомним, что 28 марта текущего года Кабинет Министров утвердил "Требования к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках", согласно которым в Азербайджане с первого июля запрещено предоставлять услуги такси на автомобилях старше 15 лет. Помимо этого, автомобили такси должны быть белого или красного цвета, а водители должны получить разрешение на деятельность такси.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda taksi fəaliyyəti üçün icazə alan sürücülərin sayı 7 mini keçib

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