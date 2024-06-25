В Азербайджане более 7 тыс. водителей получили разрешение на деятельность такси

В Азербайджане более 7 тыс. водителей получили разрешение на деятельность такси

В Азербайджане число водителей, получивших разрешение на деятельность такси ("пропускное удостоверение" и "пропускную карту"), превысило 7 тысяч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Число прошедших тренинги водителей превысило 24 тысячи.

Напомним, что 28 марта текущего года Кабинет Министров утвердил "Требования к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках", согласно которым в Азербайджане с первого июля запрещено предоставлять услуги такси на автомобилях старше 15 лет. Помимо этого, автомобили такси должны быть белого или красного цвета, а водители должны получить разрешение на деятельность такси.