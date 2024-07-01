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В Азербайджане более 11 тыс. водителей получили разрешение на деятельность такси

В Азербайджане более 11 тыс. водителей получили разрешение на деятельность такси В Азербайджане число водителей, получивших разрешение на деятельность такси ("пропускное удостоверение" и "пропускную карту"), составило 11 696.
Инфраструктура
1 июля 2024 г. 12:07
В Азербайджане более 11 тыс. водителей получили разрешение на деятельность такси

В Азербайджане число водителей, получивших разрешение на деятельность такси ("пропускное удостоверение" и "пропускную карту"), составило 11 696.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

"Число прошедших тренинги водителей составило 24 482 человека", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 марта текущего года Кабинет министров утвердил "Требования к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках", согласно которым в Азербайджане с первого июля запрещено предоставлять услуги такси на автомобилях старше 15 лет. Помимо этого, автомобили такси должны быть белого или красного цвета, а водители должны получить разрешение на деятельность такси.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda taksi fəaliyyəti üçün icazə alan sürücülərin sayı 11 mini keçib

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