В Азербайджане билеты на пассажирские поезда можно приобрести в онлайн-режиме

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" запустило новую систему онлайн-продаж билетов на пассажирские поезда, курсирующие по внутренним и международным маршрутам.

Как сообщили Report в пресс-службе АЖД, билеты можно приобрести на сайте www.ady.az в разделе "онлайн-билет", произведя оплату с помощью пластиковой карты.

Билеты в данной системе можно заказать за три часа до отбытия поезда. Пассажир может забрать билет в кассе за час до отбытия поезда, предъявив документ о заказе или удостоверение личности.

Продажи билетов осуществляются на основе удостоверения личности.