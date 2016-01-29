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    В Азербайджане билеты на пассажирские поезда можно приобрести в онлайн-режиме

    Билеты в данной системе можно заказать за три часа до отбытия поезда

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" запустило новую систему онлайн-продаж билетов на пассажирские поезда, курсирующие по внутренним и международным маршрутам.

    Как сообщили Report в пресс-службе АЖД, билеты можно приобрести на сайте www.ady.az в разделе "онлайн-билет", произведя оплату с помощью пластиковой карты.

    Билеты в данной системе можно заказать за три часа до отбытия поезда. Пассажир может забрать билет в кассе за час до отбытия поезда, предъявив документ о заказе или удостоверение личности.

    Продажи билетов осуществляются на основе удостоверения личности.

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