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В Азербайджане автобусы, пассажиры которых не застрахованы от несчастных случаев, не будут допущены к техосмотру

В Азербайджане автобусы, пассажиры которых не застрахованы от несчастных случаев, не будут допущены к техосмотру Кабинет министров внес изменения в постановление от 15 марта 1999 года ”Об утверждении образцового Положения о правилах проведения государственного технического осмотра транспортных средств и прицепов к ним"
Инфраструктура
16 мая 2023 г. 18:14
В Азербайджане автобусы, пассажиры которых не застрахованы от несчастных случаев, не будут допущены к техосмотру

Кабинет министров внес изменения в постановление от 15 марта 1999 года ”Об утверждении образцового Положения о правилах проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их прицепов".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, отныне пассажирские автобусы не будут допущены к техническому осмотру, если не будет осуществлено индивидуальное страхование пассажиров (за исключением пассажиров внутригородских или внутрипоселковых перевозок) от несчастных случаев. В этом случае наличие соответствующего договора обязательного страхования будет проверяться через электронную информационную систему, предусмотренную законом “Об обязательном страховании”.

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