​В Азербайджане авиабилеты за рубеж подорожали на 48%

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В результате сегодняшней девальвации национальной валюты ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) повысило цены на билеты в манатном эквиваленте адекватно курсу маната.

Как сообщили Report в AZAL, в евровом эквиваленте стоимость билетов осталась неизменной: "Однако согласно условиям IATA, по которому все расчеты на территории Азербайджана ведутся в национальной валюте, билеты будут оплачиваться по установленному Центробанком официальному курсу евро. Тарифы на авиаперевозки устанавливаются Тарифным советом, вследствие чего пока эти цены остаются на прежнем уровне".

Отметим, что, начиная с 2006 года, согласно регламенту Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), ценовая политика авиаперевозчиков, выполняющих международные перевозки, осуществляется в евро и все взаиморасчеты ведутся в европейской валюте. Это требование относится к другим странам постсоветского периода, в том числе, России, Грузии, Беларуси и пр.

Напомним, что сегодня азербайджанский манат подвергся девальвации во второй раз за 10 месяцев. Тем самым, за отчетный период национальная валюта девальвировалась на 98%. В итоге сегодня Центробанк установил курс доллара на отметке 1,55 манатов (+47,63%), евро - 1,6850 манатов (+47,88%).