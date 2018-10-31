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    В Азербайджане архивные документы для получения выписки будут доступны в онлайн режиме

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Госкомитет по вопросам имущества (ГКВИ) запускает еще один проект в сфере регистрации недвижимости.

    Об этом Report  сообщил пресс-секретарь комитета Гулу Халилов.

    По его словам, архивные документы, необходимые для получения выписок из Государственной службы реестра недвижимого имущества при ГКВИ, будут доступны в онлайн режиме.

    Таким образом, гражданам больше не придется идти за необходимыми документами в Национальное архивное управление (НАУ). В этих целях завтра ГКВИ и НАУ подпишут соответствующий меморандум.

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