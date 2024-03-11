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В Азербайджане 8 компаний проявили интерес к проекту по опреснению морской воды 

В Азербайджане 8 компаний проявили интерес к проекту по опреснению морской воды  В рамках государственно-частного партнерства в Азербайджане будет реализован пилотный проект по производству питьевой воды путем опреснения морской воды.
Инфраструктура
11 марта 2024 г. 14:44
В Азербайджане 8 компаний проявили интерес к проекту по опреснению морской воды 

В рамках государственно-частного партнерства в Азербайджане будет реализован пилотный проект по производству питьевой воды путем опреснения морской воды.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, завершился первый этап объявленного 8 февраля текущего года конкурса по оценке квалификационного соответствия для привлечения потенциальных инвесторов к проекту проектирования, строительства, финансирования и управления заводом по производству питьевой воды путем опреснения морской воды.

8 компаний подали в Минэкономики документы для участия в конкурсе. По результатам квалификационной оценки условия конкурса были разосланы 5 компаниям, соответствующим требованиям. На следующем этапе будут реализованы и другие необходимые шаги по проведению конкурса. До 1 июля текущего года компании представят свои предложения, затем будет проведена их оценка, по итогам которой планируется объявить победителя конкурса и заключить с ним договор в рамках государственно-частного партнерства.

При реализации проекта в городе Сумгайыт будут учтены такие вопросы, как качество воды, состояние инфраструктуры и окружающая среда. Учитывая потребности населения и экономики, а также результаты прогнозов по объему водных ресурсов и растущий спрос на питьевую воду, в ближайшие годы производственная мощность проекта составит 100 млн кубометров в год.

Проекты производства питьевой воды путем опреснения морской воды реализуются в ряде стран мира. Глобальное потепление, неэффективное использование водных ресурсов и усиление засух во всем мире стимулировали активное использование опреснительных заводов для производства питьевой воды.

В последние годы технология обратного осмоса применяется в проектах опреснения морской воды по всему миру. В ряде стран эти проекты реализуются по модели государственно-частного партнерства. Эти проекты широко распространены в странах Ближнего Востока, таких как Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль. Также опреснительные заводы действуют в США, Австралии и ряде других стран.

Важное значение в социально-экономическом развитии имеют улучшение использования водных ресурсов в Азербайджане, обеспечение безопасности водных ресурсов, улучшение снабжения населения питьевой водой, внедрение новых технологий в этой сфере. Для исполнения распоряжения главы государства о реализации пилотного проекта по производству питьевой воды путем опреснения морской воды в Министерстве экономики создана Рабочая группа, состоящая из представителей профильных структур, к реализации проекта привлечены консультанты с международным опытом в технической, финансовой и юридической сферах.

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Версия на английском языке Eight companies in Azerbaijan interested in seawater desalination project
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dəniz suyunun içməliyə çevrilməsi layihəsinə 8 şirkət maraq göstərib

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