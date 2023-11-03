В Азербайджане 74% недвижимости, принадлежащей государству, не сдавалась в аренду

По состоянию на 1 июля 2023 года в распоряжении Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики находилось 10 121 нежилое здание и части зданий общей площадью 4 426,6 тыс. кв. м.

По состоянию на 1 июля 2023 года в распоряжении Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики находилось 10 121 нежилое здание и части зданий общей площадью 4 426,6 тыс. кв. м.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту "О государственном бюджете на 2024 год".

Согласно документу, в аренду было сдано только 2 588 (25,6%) зданий общей площадью 391,6 тыс. кв. м (8,8 м).

"Сдача в аренду 25,6% зданий и частей зданий нежилого назначения, находящихся в распоряжении госслужбы, и только 8,8% общей площади требует принятия дополнительных мер в этой сфере",- отмечается в заключении.