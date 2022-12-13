В Азербайджане 478 военнослужащих получат новые квартиры

В Азербайджане 478 военнослужащих получат квартиры в Баку и Нахчыване.

В Азербайджане 478 военнослужащих получат квартиры в Баку и Нахчыване.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

По информации, состоялось очередное заседание Комиссии, созданной указом президента Ильхама Алиева "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих армии Азербайджана" от 28 декабря 2011 года. Согласно указу, предусматривается предоставление квартир, приобретенных за счет государственных средств, военнослужащим, прослужившим 20 и более лет в Вооруженных силах Азербайджана.

На заседании комиссии на основании списка, представленного Министерством обороны, были приняты решения о предоставлении полностью отремонтированных квартир 478 военнослужащим в городе Баку и Нахчыване. Было отмечено, что 20 квартир будут предоставлены семьям шехидов.

В целом, благодаря реализации указа главы государства, 2 тыс. 686 военнослужащих, прослуживших 20 и более лет, и 26 семей погибших военнослужащих были обеспечены квартирами.

Также на заседании в очередь на получение квартир поставлены 942 военнослужащих из списка, представленного Министерством обороны, и таким образом общее число военнослужащих в очереди достигло 2 тыс. 302 человек.