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В Азербайджане 12% абонентов задолжало за отопление

В Азербайджане 12% абонентов задолжало за отопление В 2021 году уровень сбора за отопление в ОАО" Азеристиликтеджхизат" составил 88,2% по категории населения и 98,4% по категории не-населения.
Инфраструктура
14 января 2022 г. 11:14
В Азербайджане 12% абонентов задолжало за отопление

В 2021 году уровень сбора за отопление в ОАО" Азеристиликтеджхизат" составил 88,2% по категории населения и 98,4% по категории не-населения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник абонентской и клиентской службы организации Рафик Алиев.

"Относительно низкий уровень сбора платы за отопление среди потребителей в категории населения связан с низким уровнем сбора среди граждан, проживающих в городках вынужденных переселенцев", - отметил он.

Решением Тарифного совета от 24 ноября 2011 года стоимость услуги за отопление для абонентов населения составляет 15 гяпиков в месяц за 1 м2 жилой площади, для не-населения (социальных объектов) - 25 гяпиков в месяц за 1 м3 отапливаемого объема. Тарифы на горячую воду с 1 января 2017 года исключены из перечня тарифов, регулируемых государством, и "Азеристиликтеджхизат" устанавливает их на договорной основе с учетом фактических затрат.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əhalisi ötən il istilik xidmətinin 12%-nin pulunu ödəməyib

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