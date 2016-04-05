​В Азербайджан завезли более 3 тыс. грузовых вагонов

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджан доставлены 3100 грузовых вагонов производства "Уралвагонзавод".

Как сообщил Report начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов, в марте прошлого года состоялась встреча председателя АЖД Джавида Гурбанова с генеральным директором Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод", в ходе которой был подписан договор о закупке 3100 грузовых вагонов. В течение короткого периода времени (10 месяцев) вагоны доставили в Азербайджан.

Из них 400 крытых, 400 платформ, 200 платформ для крупнотоннажных контейнеров, 1000 полувагонов, 600 резервуаров, 300 зерновозов, 100 хопперов, 100 цементовозов.

Отметим, что первая партия вагонов была завезена в страну 25 апреля 2015 года.