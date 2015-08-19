​В Азербайджан завезен новый тепловоз из Казахстана

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджан из Казахстана завезен новый тепловоз для грузового поезда. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

По словам Н.Азмамедова, это совершенно новые тепловозы совместного производства Казахстан-США: "Тепловозы собраны в Казахстане по заказу американской компании General Motors (GM)".

Отметим, что согласно подписанному странами соглашению, в Азербайджан планируется завезти 10 грузовых тепловозов.

Мощность одного тепловоза составляет 3500 лошадиных сил.