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    ​В Азербайджан завезен новый тепловоз из Казахстана

    Это первое транспортное средство такого типа в стране

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджан из Казахстана завезен новый тепловоз для грузового поезда. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

    По словам Н.Азмамедова, это совершенно новые тепловозы совместного производства Казахстан-США: "Тепловозы собраны в Казахстане по заказу американской компании General Motors (GM)".

    Отметим, что согласно подписанному странами соглашению, в Азербайджан планируется завезти 10 грузовых тепловозов.

    Мощность одного тепловоза составляет 3500 лошадиных сил. 

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