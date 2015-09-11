​В Азербайджан прибудет еще один поезд из Китая

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В конце сентября планируется прибытие в Баку второго контейнерного поезда по маршруту Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция. Как сообщает Report, поезд, который прибудет c Дальнего Востока (Шанхай, Китай), в этот раз отправится в грузинский порт Поти, а оттуда в Турцию.

Таким образом, до открытия строящейся железной дороги Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс контейнерные поезда будут направляться в Турцию через порт Поти. Последним пунктом первого тестового контейнерного поезда стал Бакинский международный торговый порт в Аляте.

Напомним, что 3 августа тестовый контейнерный поезд, движущийся по маршруту Шихэцзы-Достык-Актау-Алят-Кешля по территории Азербайджана, Турции, Казахстана, Китая и Грузии, прибыл в расположенный в поселке Алят Бакинский международный торговый порт.

Поезд перевозил каустическую соду в 82 контейнерах каждая весом 20 тонн. Ранее грузы подобного назначения перевозились по альтернативным маршрутам в течение 25-40 дней через порты Бендер-Аббас (Иран) и Поти (Грузия). Перевозка грузов по новому Транскаспийскому международному транспортному маршруту от Китая до порта Алят заняла примерно 6 дней.