В Азербайджан доставлен железнодорожный путеукладочный кран

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Санкт-Петербургский филиал АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) осуществил перевозку крупногабаритного железнодорожного путеукладочного крана весом более 102 тонны в Азербайджан.

Как сообщили Report в компании, железнодорожный кран предназначен для укладки и разборки пути в процессе ремонта и строительства железных дорог.

Для безопасной транспортировки крупногабаритного груза сотрудники Санкт-Петербургского филиала ПГК разработали логистическую схему его доставки, а также контролировали процесс погрузки и экспедирования на всем пути следования. Кран перевозился своим ходом в составе поезда, с двух сторон сопровождаемый платформами для прикрытия стрел в целях безопасности.