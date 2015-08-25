В Азербайджан из России доставлен железнодорожный кран

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Санкт-Петербургский филиал АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) осуществил перевозку железнодорожного дизель-электрического строительно-монтажного крана КЖС-16 в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на сайт ПГК, общий вес груза составил более 64,5 тонн.

Согласно информации, сотрудники Санкт-Петербургского филиала ПГК разработали логистическую схему доставки груза, контролировали процессы его погрузки и экспедирования в Азербайджан.

Груз был отправлен со станции Тверь Октябрьской железной дороги транзитом по территории России через погранпереход Самур/Ялама на станцию Ени Сураханы Азербайджанской железной дороги.

Железнодорожный кран КЖС-16 используется для выполнения комплекса строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ при электрификации железных дорог колеи 1 520 мм. В России кран проходил плановый ремонт.