Сотни новых такси​ будут завезены в Азербайджан

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В связи в первыми Европейскими играми, которые пройдут в Баку в июне этого года, в столицу завезено 300 новых "лондонских такси".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр транспорта Зия Мамедов: "В рамках организации первых Европейских игр ведется подготовка водителей, для них проводятся специальные тренинги. Им раздаются памятки, также во избежание проблем при общении с гостями и туристам для них организуются курсы английского языка".

З.Мамедов отметил, что в министерстве транспорта существует специальная программа по подготовке к первым Европейским играм. Она разработана в целях обеспечения комфортного передвижения туристов, спортсменов и местных жителей.

Министр добавил, что в страну уже завезено 300 новых автомобилей, известных как "лондонские такси", двумстам из них присвоены государственные номерные знаки.

К концу февраля-началу марта планируется завезти еще 200 автомобилей.

Наряду с этим, в Азербайджан из Франции будут завезены автобусы, оснащенные современным технологическим оборудованием. З.Мамедов отметил, что хотя эти транспортные средства завозятся для первых Европейских игр, в дальнейшем они будут обслуживать население страны.