​В Азербайджан будет доставлено новое судно из Австралии

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В Западной Австралии состоялся спуск на воду 70-метрового катамарана, который строится по заказу компании Caspian Marine Services (CMS) (Азербайджан). Спуск катамарана под названием Rashid Behbudov осуществила компания Austal Limited.

Как сообщает Report со ссылкой на Caspian Marine Services, контракт на строительство судна был заключен в июне 2015 года. Строительство начато в октябре 2015 года параллельно на двух верфях. Передняя часть корпуса выполнена на верфи Баламбан (Филиппины), а кормовая часть корпуса и надстройка в Австралии.

Отмечается, что судно построено по проекту компании Incat Crowther. Его доставка в Баку запланирована в ноябре 2016 года.

Судно предназначено для доставки 150 человек обслуживающего персонала на морские установки. Сможет развить скорость в 30 морских миль в час (1 миля - 1852 м). На борту предусмотрена грузовая палуба площадью 400 кв. м, а также платформа типа Ampelmann для доставки персонала с судна на морские установки.

Напомним, что по заказу компании Caspian Marine Services в 2014 году сдан в эксплуатацию быстроходный катамаран Muslim Magomayev, который был построен на верфи Derwent Park Hobart австралийской компании Incat Tasmania. Разработчиком проекта также была компания Incat Crowther.