Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В течение 40-45 дней в Азербайджан будет доставлена первая модель автобуса, работающего на электричестве.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил руководитель Гянджинского автомобильного завода (ГАЗ) Ханлар Фатиев.

Он напомнил, что на днях был подписан меморандум с немецкой компанией "Eurabus", в рамках которого и будет доставлена данная модель: "В Сумгаите, Баку и Гяндже будет проведена проверка. В зависимости от рельефа города мы должны знать, какие аккумуляторы ставить на машины".

По словам Х.Фатиева, аккумуляторы являются самой дорогой деталью автомобилей, поэтому "мы должны найти самый оптимальный вариант".

Х.Фатиев отметил, что ГАЗ способен выпускать тысячи таких машин в зависимости от потребностей: "Этот автобус экологически чистый. Расходы очень низкие. Аккумуляторные устройства очень просты. Мы видим большую перспективу для них. К тому же каркас автобуса будет выполнен из алюминия, что делает его очень легким".

Он также сказал, что основная цель ГАЗ - продвигать это ноу-хау в соседних странах с целью последующего экспорта: "Мы активно выходим на третьи рынки и двигаемся только вперед".