В "Азеравтойол" состоялась встреча с миссией Всемирного банка

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Председатель ОАО “Азеравтойол” Салех Мамедов встретился с находящейся с визитом в Баку делегацией Всемирного банка (ВБ).

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО, на встрече приняли участие глава транспортной программы ВБ по Южному Кавказу Мустафа Бенмаамар и другие руководящие лица банка.

В ходе встречи дана подробная информация о работах по созданию дорожной инфраструктуры, затронута роль ВБ в ее реконструкции.

Кроме того, состоялись обсуждения текущей ситуации с реализацией финансируемых банком проектов, создания семи ООО "Эксплуатация магистральных дорог" по обслуживанию магистральных дорог и шагов по формированию их материально-технической базы.