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AZAL провел День карьеры - Career Day 

AZAL провел День карьеры - Career Day  Для предоставления более детальной информации о перспективах трудоустройства в гражданской авиации Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) впервые успешно провел мероприятие под названием "День карьеры AZAL".
Инфраструктура
18 сентября 2023 г. 16:28
AZAL провел День карьеры - Career Day 

Для предоставления более детальной информации о перспективах трудоустройства в гражданской авиации Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) впервые провел мероприятие под названием "День карьеры AZAL".

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Мероприятие привлекло большое число студентов, выпускников и специалистов, заинтересованных в авиационной карьере. Они получили информацию о вакансиях, требованиях и возможностях развития в AZAL. Участники мероприятия также смогли предоставить свои резюме и получить советы и рекомендации непосредственно от представителей авиакомпаний.

Мероприятие предоставило возможность посетителям встретиться с представителями Управления AZAL по финансам, Человеческих ресурсов, Авиационной безопасности, Стратегического развития и др. Кроме того, участники получили возможность пообщаться с бортпроводниками и пилотами.

"Мы стремимся привлекать талантливых и увлеченных людей, которые разделяют нашу любовь к авиации. Прозрачность процесса подбора персонала, дополнительные льготы, предлагаемые сотрудникам, удовлетворенность и лояльность сотрудников являются нашими главными приоритетами", - сказала начальник Управления человеческих ресурсов AZAL Эллада Алышова.

Она выразила надежду, что "День карьеры AZAL" вдохновит посетителей и поможет им принять решение о своей будущей карьере.

Отметим, что все резюме, представленные на этом мероприятии, будут тщательно проверены. Кандидаты, соответствующие требованиям, будут приглашены на собеседования, где будут обсуждаться возможности сотрудничества.

AZAL Career Day стал уникальной площадкой, отражающей стремление авиакомпании привлечь и обучить новых специалистов в сфере гражданской авиации в Азербайджане. AZAL продолжает активно открывать для них перспективы и поддерживать талантливых работников в этой сфере.

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Версия на азербайджанском языке Фото“AZAL Karyera Günü” tədbiri keçirilib

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