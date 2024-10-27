В AYNA назвали сумму штрафа за парковку на местах для лиц с инвалидностью

Названа сумма штрафа за стоянку в Баку на парковочных местах, предусмотренных для автомобилей водителей с ограниченными возможностями.

Названа сумма штрафа за стоянку в Баку на парковочных местах, предусмотренных для автомобилей водителей с ограниченными возможностями.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

"При организации парковочных мест обязательно учитываются люди с инвалидностью. Места для автомобилей водителей с ограниченными физическими возможностями оборудуются специальными дорожными знаками. На парковочных местах, отведенных для лиц с инвалидностью, могут стоять только транспортные средства, обозначенные знаком автомобиля для инвалидов. За парковку других транспортных средств в этих местах налагается штраф в размере 60 манатов", - отметили в ведомстве.