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В AYNA назвали сумму штрафа за парковку на местах для лиц с инвалидностью

В AYNA назвали сумму штрафа за парковку на местах для лиц с инвалидностью Названа сумма штрафа за стоянку в Баку на парковочных местах, предусмотренных для автомобилей водителей с ограниченными возможностями.
Инфраструктура
27 октября 2024 г. 17:28
В AYNA назвали сумму штрафа за парковку на местах для лиц с инвалидностью

Названа сумма штрафа за стоянку в Баку на парковочных местах, предусмотренных для автомобилей водителей с ограниченными возможностями.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

"При организации парковочных мест обязательно учитываются люди с инвалидностью. Места для автомобилей водителей с ограниченными физическими возможностями оборудуются специальными дорожными знаками. На парковочных местах, отведенных для лиц с инвалидностью, могут стоять только транспортные средства, обозначенные знаком автомобиля для инвалидов. За парковку других транспортных средств в этих местах налагается штраф в размере 60 манатов", - отметили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Əlillər üçün ayrılan yerlərdə digər nəqliyyat vasitələrinin parklanmasına görə cərimənin məbləği açıqlanıb

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