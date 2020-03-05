В автомобилях Бакинской службы такси проводится дезинфекция

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана продолжает предпринимать неотложные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Report со ссылкой на министерство.

Обеспечивается проведение ежедневной дезинфекции автомобилей ООО "Бакинская служба такси", оказывающих услуги в столице. Необходимые профилактические меры и дезинфекционные работы в такси, оказывающих услуги в аэропорту Гейдар Алиев, также носят регулярный характер, санитарно-гигиеническая ситуация держится под контролем.

Все такси "Бакинской службы такси", функционирующие в аэропорту, дезинфицируются в порядке очереди.

В автомобилях дневной смены дезинфекция проводится ночью, а ночной смены – днем.

В целях предотвращения случаев заражения вирусом и повышения эффективности проводимых в этой области соответствующих мер водители снабжаются антисептическими растворами и необходимыми средствами профилактики.