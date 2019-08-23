​В автобусе Baku Bus произошло задымление - ВИДЕО - ФОТО

В принадлежащем компании BakuBus автобусе с государственным номерным знаком 99 JH 233, курсирующем по регулярному маршруту 88А, произошло задымление.

Пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев подтвердил Report эту информацию.

По его словам, инцидент произошел 22 августа.

М.Агаев сообщил, что это технический вопрос: "Это задымление произошло в результате утечки масла, с вмешательством технического персонала вопрос был решен. В целом, сейчас под очень серьезным контролем находится вопрос защиты от пожара в автобусах, эксплуатируемых ООО Baku Bus, и в новых приобретённых автобусах. В моторном отсеке автобусов имеется тройная система пожаротушения".