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В бакинских автобусах включают кондиционеры

​В автобусах по Баку включают кондиционеры

© Report

Медицинский отдел оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана по итогам обсуждений с TƏBİB принял решение о запуске систем вентиляции в автобусах. 

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Системы вентиляции будут работать с учетом правил, рекомендованных специалистами.

Перевозчикам даны соответствующие поручения, запуск систем вентиляции будет происходить поэтапно.

"Мы благодарны пассажирам за понимание. Также сообщаем, что правилу ношения масок необходимо следовать в центрах обмена транспортом, на остановках и в автобусах в обязательном порядке", - заявили в Бактрансагентстве.

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