В бакинских автобусах включают кондиционеры

Медицинский отдел оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана по итогам обсуждений с TƏBİB принял решение о запуске систем вентиляции в автобусах.
Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
Системы вентиляции будут работать с учетом правил, рекомендованных специалистами.
Перевозчикам даны соответствующие поручения, запуск систем вентиляции будет происходить поэтапно.
"Мы благодарны пассажирам за понимание. Также сообщаем, что правилу ношения масок необходимо следовать в центрах обмена транспортом, на остановках и в автобусах в обязательном порядке", - заявили в Бактрансагентстве.