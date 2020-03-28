В автобусах BakuBus введены правила соблюдения социальной дистанции

​В автобусах BakuBus введены правила соблюдения социальной дистанции

28 марта, 2020 11:02

© BNA https://report.az/storage/news/b28a4f87c91857600946fc77f5565d4b/8af1ae94-fbe4-41e6-aca2-4356ccb40f2d_292.jpg ООО BakuBus вводит новые правила соблюдения социальной дистанции на регулярных маршрутных автобусах в условиях особого карантинного режима. Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве. Согласно правилам, с учетом текущей эпидемиологической ситуации половину мест в автобусах следует оставлять пустой. "Мы рекомендуем нашим пассажирам проявлять понимание и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении. ООО BakuBus призывает пользоваться общественным транспортом только при необходимости.

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Эта новость также доступна на других языках: "BakuBus" avtobuslarında sosial məsafənin gözlənilməsi qaydaları tətbiq edilib

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