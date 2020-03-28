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В автобусах BakuBus введены правила соблюдения социальной дистанции

​В автобусах BakuBus введены правила соблюдения социальной дистанции

© BNA

ООО BakuBus вводит новые правила соблюдения социальной дистанции на регулярных маршрутных автобусах в условиях особого карантинного режима.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Согласно правилам, с учетом текущей эпидемиологической ситуации половину мест в автобусах следует оставлять пустой.

"Мы рекомендуем нашим пассажирам проявлять понимание и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.

ООО BakuBus призывает пользоваться общественным транспортом только при необходимости.

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