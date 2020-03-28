​В автобусах BakuBus введены правила соблюдения социальной дистанции

ООО BakuBus вводит новые правила соблюдения социальной дистанции на регулярных маршрутных автобусах в условиях особого карантинного режима.
Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
Согласно правилам, с учетом текущей эпидемиологической ситуации половину мест в автобусах следует оставлять пустой.
"Мы рекомендуем нашим пассажирам проявлять понимание и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.
ООО BakuBus призывает пользоваться общественным транспортом только при необходимости.