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В августе Бакинский метрополитен обслужил 14,3 млн пассажиров

В августе Бакинский метрополитен обслужил 14,3 млн пассажиров В августе текущего года Бакинский метрополитен обслужил 14 млн 292 тыс. 400 пассажиров.
Инфраструктура
6 сентября 2023 г. 12:38
В августе Бакинский метрополитен обслужил 14,3 млн пассажиров

В августе текущего года Бакинский метрополитен обслужил 14 млн 292 тыс. 400 пассажиров.

Об этом Report сообщили в ЗАО “Бакинский метрополитен”.

В среднем в августе услугами метрополитена пользовались 461 тыс. 45 пассажиров в сутки. Наибольшее число пассажиров за сутки было перевезено 31 августа (535 тыс. 233), наименьшее – 13 августа (297 тыс. 668).

Пассажиропоток в Бакинском метрополитене сократился на 10,4% по сравнению с августом 2019 года, до начала пандемии коронавируса (COVID-19). В то же время число пассажиров метрополитена выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

За 8 месяцев 2023 года метро Бакинский метрополитен перевез 138 млн 447 тыс. 320 пассажиров, что на 7,9% меньше аналогичного периода 2019 года, и на 7,85% больше показателя за август 2022 года.

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Версия на английском языке Baku Metro transports nearly 14.3 million passengers
Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu ötən ay 14,3 milyon sərnişin daşıyıb

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