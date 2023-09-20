В Астаре восстановлено движение автотранспорта на участке, где расположен поврежденный мост

Восстановлено движение автотранспорта на территории расположения моста, поврежденного в результате паводка, вызванного проливными дождями в Астаринском районе.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Было отмечено, что в результате принятых экстренных мер на названном участке была проложена новая дорога для движения автотранспорта.
В Астаре восстановлено движение автотранспорта на участке, где расположен поврежденный мостВ Астаре восстановлено движение автотранспорта на участке, где расположен поврежденный мост Восстановлено движение автотранспорта на территории расположения моста, поврежденного в результате паводка, вызванного проливными дождями в Астаринском районе. Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Инфраструктура
20 сентября 2023 г. 14:43
https://static.report.az/photo/cd7a3b9c-d440-3c2b-928b-380db04acf11.jpg
Восстановлено движение автотранспорта на территории расположения моста, поврежденного в результате паводка, вызванного проливными дождями в Астаринском районе.
Версия на азербайджанском языке ФотоAstarada qəzalı vəziyyətə düşmüş körpünün yerləşdiyi ərazidə hərəkət bərpa olunub