В Астаре восстановлено движение автотранспорта на участке, где расположен поврежденный мост

В Астаре восстановлено движение автотранспорта на участке, где расположен поврежденный мост

Восстановлено движение автотранспорта на территории расположения моста, поврежденного в результате паводка, вызванного проливными дождями в Астаринском районе. Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

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