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В Астаре восстановлено движение автотранспорта на участке, где расположен поврежденный мост

В Астаре восстановлено движение автотранспорта на участке, где расположен поврежденный мост Восстановлено движение автотранспорта на территории расположения моста, поврежденного в результате паводка, вызванного проливными дождями в Астаринском районе. Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Инфраструктура
20 сентября 2023 г. 14:43
В Астаре восстановлено движение автотранспорта на участке, где расположен поврежденный мост

Восстановлено движение автотранспорта на территории расположения моста, поврежденного в результате паводка, вызванного проливными дождями в Астаринском районе.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что в результате принятых экстренных мер на названном участке была проложена новая дорога для движения автотранспорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAstarada qəzalı vəziyyətə düşmüş körpünün yerləşdiyi ərazidə hərəkət bərpa olunub

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