В Астаре сдана в эксплуатацию новая автомобильная дорога

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ 11 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Дегеди-Пеликеш в Астаре. Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.

По информации, глава государства в 2013 году подписал соответствующее распоряжение о строительстве автомобильной дороги Дегеди-Пеликеш, и из резервного фонда главы государства первоначально было выделено 2 миллиона манатов. В прошлом году другим распоряжением главы государства на строительство данной дороги были направлены средства в размере 4,7 млн. манатов из предусмотренных в распределении расходов на государственные капиталовложения государственного бюджета на 2014 год средств для строительства и реконструкции проселочных автомобильных дорог.

Работы на автомобильной дороге, строительство которой началось в 2013 году, уже завершены. Дорогой протяженностью 21 километр пользуется 12-тысячное население 21 населенного пункта.

