Завершилось строительство отрезка железной дороги в 200 км из Ирана в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Между Ираном и Азербайджаном ведутся переговоры касательно строительства совместного терминала".

Как сообщает Report, об этом после прошедшего в Астаре заседания совместной азербайджано-иранской государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарных областях заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По его словам, в настоящее время из Ирана в Астару проводится железная дорога протяженностью 375 км: "200 км железной дороги проведены, для проведения оставшихся 175 км требуются финансы. Мы доложили об этом президенту Азербайджана. Для совместного проведения указанной железной дороги обе страны в поисках финансов. Все эти вопросы мы обсудим в расширенном формате на втором этапе переговоров. В случае, если это нам удастся, оборот грузоперевозок между Ираном и Азербайджаном может возрасти на 5 млн. тонн. Это в свою очередь будет способствовать открытию новых рабочих мест. Данный проект является успешным для обеих сторон".

Дж.Гурбанов добавил, что Азербайджан и Иран пытаются совместно проделать эту работу: "Мы стараемся проводить работу совместно. Мы также предусматриваем строительство совместного моста".

***18:31

В Астаре при участии азербайджанской и иранской делегаций началась встреча в расширенном составе.

Как сообщает Report, на встрече участвуют сопредседатели азербайджано-иранской государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарных областях - министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев и министр связи и информтехнологий Ирана Махмуд Ваези.

Здесь проводятся обсуждения о ходе работ в Международном транспортом коридоре "Север-Юг".