В Астане временно закрыт аэропорт

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Аэропорт Астаны сегодня утром закрыли из-за плохих погодных условий, сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" города Астаны в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий закрыт предварительно до 13:00 по времени Астаны", - говорится в сообщении.

В Астане с утра в четверг идет обильный снегопад, сопровождающийся сильным порывистым ветром, на дорогах плохая видимость. В школах отменены занятия учащихся 1-11 классов первой смены.

Самолет авиакомпании Air Astana, прибывающий сегодня из Астаны в Баку в 22:50, вылетит обратно в 23:50. Предупреждений в связи с указанным рейсом пока не поступало.