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Казахстан и ЕС обсудили перспективы развития Среднего коридора

Казахстан и ЕС обсудили перспективы развития Среднего коридора Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сегодня в Астане обсудил планы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) с главами дипломатических миссий Евросоюза.
Инфраструктура
10 июля 2024 г. 15:06
Казахстан и ЕС обсудили перспективы развития Среднего коридора

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сегодня в Астане обсудил планы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) с главами дипломатических миссий Евросоюза.

Об сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Казахстана.

Отмечается, что под председательством Бектенова состоялось 15-е заседание диалоговой платформы “Казахстан-Евросоюз” при участии посла представительства ЕС в РК Кестутиса Янкаускаса и глав дипмиссий стран Сообщества.

“На заседании рассмотрены вопросы расширения и укрепления торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия и совместной реализации проектов в сфере транспорта и логистики. В частности, обсуждены планы по развитию ТМТМ как одного из наиболее перспективных направлений”, - говорится в сообщении.

По данным правительства, через Казахстан, “который является транзитным хабом между Европой и Азией”, перевозится около 85% товаров из Китая в страны ЕС.

“ТМТМ предоставляет наиболее конкурентоспособный срок доставки [12-15 суток], обеспечивая максимальную привлекательность для торговых потоков. Участники встречи выразили заинтересованность в раскрытии широкого потенциала Среднего коридора”, - говорится в сообщении.

Отмечалось, что на базе Международного финансового центра «Астана» создано совместное предприятие «Middle Corridor Multimodal». Также была подчеркнута значимость европейской инициативы «Global Gateway», открывающей новые перспективы для инвестиций в транспортную отрасль.

По итогам заседания участники встречи подтвердили намерение развивать и укреплять торгово-экономические отношения.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan və Aİ Orta Dəhlizin inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər

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