В ASCO состоялась презентация морской цифровой платформы ShipSure

В ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) состоялась презентация морской цифровой платформы ShipSure одной из ведущих мировых компаний по управлению судами V.Group.

В ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) состоялась презентация морской цифровой платформы ShipSure одной из ведущих мировых компаний по управлению судами V.Group.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Согласно информации, представители компании провели встречу с сотрудниками ASCO с целью обмена опытом. Гости отметили, что ShipSure был создан 15 лет назад и имеет ряд преимуществ. Глобальная платформа управления судами играет важную роль в сборе и доставке данных по отдельным отраслям (операционная, техническая, финансовая и пр) клиентам. Доступ к программе возможен через устройства iOS или Android, в том числе компьютеры.