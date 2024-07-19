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В Актау подписана дорожная карта по развитию восточной ветки коридора "Север - Юг"

В Актау подписана дорожная карта по развитию восточной ветки коридора "Север - Юг" Казахстан, Иран, Туркменистан и Россия сегодня в Актау подписали дорожную карту по синхронному развитию потенциала восточного маршрута международного транспортного коридора «Север - Юг» на 2024 - 2025 годы.
Инфраструктура
19 июля 2024 г. 16:41
В Актау подписана дорожная карта по развитию восточной ветки коридора Север - Юг

Казахстан, Иран, Туркменистан и Россия сегодня в Актау подписали дорожную карту по синхронному развитию потенциала восточного маршрута международного транспортного коридора «Север - Юг» на 2024 - 2025 годы.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Казахстана.

Подписание состоялось в городе Актау, где с 19 июля проходит первый транспортный торгово-экспортный форум «Север-Юг», организованный министерством транспорта Казахстана.

"Транспортный коридор "Север-Юг" с конечным пунктом в портах Персидского залива и с дальнейшим выходом в Индию открывает широкие перспективы и может стать одним из локомотивов экономического развития нашей страны. Для развития данного маршрута сегодня подписана дорожная карта с Ираном, Туркменистаном и Россией по синхронному развитию потенциала восточного маршрута международного транспортного коридора «Север - Юг» на 2024 - 2025 годы", - говорится в информации.

Отмечается, что реализация данного документа к 2027 году позволит увеличить пропускную способность коридора до 15 млн тонн в год, а к 2030 году - до 20 млн. тонн.

В форуме принимают участие свыше 440 делегатов из 12 стран (Азербайджана, Армении, Афганистана, России, Беларуси, Туркменистана, ОАЭ, Ирана, Ирака, Омана, Узбекистана), представители Организации экономического сотрудничества и Евразийской экономической комиссии.

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Версия на азербайджанском языке Aktauda “Şimal-Cənub” dəhlizinin şərq qolunun inkişafı üzrə Yol Xəritəsi imzalanıb
Версия на английском языке Four nations sign roadmap for North-South Corridor's eastern route

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