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В агропарки Азербайджана вложено более 1 млрд манатов частных инвестиций

В агропарки Азербайджана вложено более 1 млрд манатов частных инвестиций В настоящее время продолжается работа по созданию 51 агропарка общей стоимостью 2,1 млрд манатов на территории 240 тыс. гектаров в 32 районах Азербайджана".
Инфраструктура
1 октября 2021 г. 13:08
В агропарки Азербайджана вложено более 1 млрд манатов частных инвестиций

В настоящее время продолжается работа по созданию 51 агропарка общей стоимостью 2,1 млрд манатов на территории 240 тыс. гектаров в 32 районах Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, об этом заявил министр Микаил Джаббаров на мероприятии, посвященной теме "Роль агропарков в развитии сельского хозяйства".

"Уже начали свою деятельность 43 агропарка, по другим ведутся проектные работы. Оказывается государственная поддержка организации агропарков, предоставляются льготные кредиты. Так, на создание 23 агропарков Фонд развития предпринимательства Министерства экономики выдал льготные кредиты на 173 млн манатов, а министерство выдал 27 агропаркам документ о поощрении инвестиций на 1 млрд манатов. 25 агропарков, которым выданы документы о поощрении инвестиций, получили подтверждающие документы на импорт техники, технологического оборудования и установок, льготы по ним составили 32,8 млн манатов. На сегодняшний день в агропарки вложено более 1 млрд манатов частных инвестиций.

Агропарки также играют важную роль в повышении уровня занятости. В общей сложности до 5 000 человек обеспечены постоянной, а более 4 500 человек - сезонной работой. В действующих и организуемых агропарках планируется создать дополнительно свышы 4 300 рабочих мест", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqroparklar 1 milyard manatlıq investisiya təşviqi sənədi alıb

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