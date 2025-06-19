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В Агентстве водных ресурсов анонсировали строительство новых водохранилищ на освобожденных территориях

В Агентстве водных ресурсов анонсировали строительство новых водохранилищ на освобожденных территориях В Агентстве водных ресурсов анонсировали строительство новых водохранилищ на освобожденных территориях
Инфраструктура
19 июня 2025 г. 12:59
В Агентстве водных ресурсов анонсировали строительство новых водохранилищ на освобожденных территориях

На освобожденных территориях Азербайджана планируется строительство ряда новых водохранилищ с целью улучшения водоснабжения региона.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом журналистам заявил представитель Агентства водных ресурсов Азербайджана Ильхам Гулиев.

По его словам, уже подготовлены технико-экономические обоснования и проектно-сметная документация для водохранилищ на реках Хакаричай и Баргюшадчай.

"Объем водохранилища Хакаричай, по предварительным данным, составит 91 млн кубометров, а водохранилища Баргюшадчай — 67 млн кубометров. Реализация этих проектов внесет значительный вклад в обеспечение как оросительной, так и питьевой водой Лачынского, Губадлинского, Зангиланского и других районов", - сказал он.

Гулиев добавил, что также завершается подготовка технико-экономического обоснования по Сарсангскому водохранилищу, объем которого составляет 565 млн кубометров. Он будет обслуживать орошение в общей сложности 96 тысяч гектаров земель в Агдеринском, Тертерском, Агдамском, Бардинском, Геранбойском и Евлахском районах.

Представитель агентства отметил, что документация по проектам водохранилища "Гыз галасы" и отходящего от него 52-километрового магистрального канала, а также Тертерчайского правобережного оросительного канала уже готова, и ожидается, что их реализация начнется в ближайшее время. В результате реализации указанных проектов значительно улучшится водоснабжение десятков тысяч гектаров посевных площадей.

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Версия на английском языке Azerbaijan plans constructing new water reservoirs in liberated territories
Версия на азербайджанском языке İlham Quliyev: "İşğaldan azad olunan ərazilərdə yeni su anbarlarının tikintisi planlaşdırılır"

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